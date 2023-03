Deutschen Ermittlern gelingt Schlag gegen Geldwäsche

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht örtlich Nebel und frostig

Das Wetter in Bayern: In der Nacht kaum noch Schauer; örtlich Nebel und bei Tiefstwerten von 0 bis -7 Grad teils strenger Frost. In den kommenden Tagen trocken und freundlich, vor allem am Freitag und Samstag viel Sonnenschein. Dann auch deutlich wärmer bei maximal 13 bis 19 Grad. In den Nächten teils noch frostig kalt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2023 23:00 Uhr