Deutsche zahlen gut 5 Milliarden Euro zu viel für Strom

Berlin: Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland zahlen in diesem Jahr mehr als fünf Milliarden Euro mehr als nötig für Strom - und zwar nur weil sie zu bequem sind, ihren Tarif zu wechseln. Das zeigt eine Verivox-Analyse, die den Funke-Zeitungen vorliegt. Demnach bezieht ein knappes Viertel der Haushalte in Deutschland Strom über den Grundversorgungstarif des örtlichen Versorgers. Das ist laut dem Vergleichsportal allerdings die mit Abstand teuerste Tarifgruppe.

