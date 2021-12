Deutsche WM-Handballerinnen verlieren deutlich gegen Dänemark

Politiker zeigen sich besorgt über zunehmende Radikalisierung der Corona-Poteste

Berlin: Die Politiker in Deutschland zeigen sich besorgt über eine Radikalisierung der Corona-Proteste. Bundestagspräsidentin Bas sprach im ZDF von einer Gefährdung der Demokratie. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul instrumentalisieren Rechtsextreme zunehmend die Demonstrationen. In "Bild-TV" bezeichnete er das als "brandgefährlich", weil der extreme Teil der Protestierer mittlerweile nicht nur rede und sich gegenseitig hochstachele, sondern auch zu Taten schreite. In mehreren deutschen Städten war es am Wochenende am Rande von Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu Gewalt gekommen. In Schweinfurt nahm die Polizei zehn Menschen vorläufig fest. In Bennewitz bei Leipzig wurden nach offiziellen Angaben Journalisten und Einsatzkräfte tätlich angegriffen. Im thüringischen Gotha berichtete die Polizei gestern von mehreren Straftaten. In Greiz sind am Samstag 14 Beamte verletzt worden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 13.12.2021 09:15 Uhr