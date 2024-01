Deutsche Wirtschaftsleistung ist im vierten Quartal zurückgegangen

Berlin: Die deutsche Wirtschaftsleistung ist zum Jahresende hin zurückgegangen. Laut Statistischem Bundesamt ging das Bruttoinlandsprodukt zwischen Oktober und Dezember um 0,3 Prozent zurück im Vergleich zu den drei Monaten davor. Damit bestätigte die Behörde eine erste Schätzung. Als Grund führen Experten unter anderem die Kaufzurückhaltung bei den Verbrauchern, gestiegene Bauzinsen und die lahmende Weltkonjunktur an. Auch für das laufende Jahr rechnen Volkswirte mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Das Ifo-Institut geht in seiner Prognose für das erste Quartal derzeit davon aus, dass die Wirtschaftsleistung um weitere 0,2 Prozent zurückgeht, vor allem, weil die Unternehmen durch zusätzliche Sonderfaktoren wie einem hohen Krankenstand und den Streiks bei der Bahn belastet seien. Sinkt das Bruttoinlandsprodukt in zwei Quartalen hintereinander, spricht man von einer Rezession.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.01.2024 13:45 Uhr