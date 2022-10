Deutsche Wirtschaft wächst überraschend

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie ab Mitternacht

Berlin: Um Mitternacht beginnen die Warnstreiks in Deutschlands wichtiger Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall hat dazu aufgerufen. Das von den Arbeitgebern vorgelegte Angebot bezeichnete die Gewerkschaft als Schnapsidee. Die Unternehmen hatten in der dritten Tarifrunde eine Einmalzahlung von 3.000 Euro als Inflationsausgleich angeboten - bei einer Laufzeit von 30 Monaten. Die IG Metall will dagegen acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Auch in Bayern sind Aktionen geplant - etwa im Gabelstapler-Werk von Linde im unterfränkischen Weilbach. Auch Autozulieferer wie ZF in Auerbach in der Oberpfalz oder Mahle im niederbayerischen Neustadt an der Donau sind betroffen.

