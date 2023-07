Deutsche Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Meldungsarchiv - 28.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft ist im Frühjahr erneut nicht gewachsen. Wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte, stagnierte das Bruttoinlandsprodukt aber von April bis Juni im Vergleich zum ersten Quartal des Jahres. Davor war es zwei Quartale in Folge geschrumpft, was Ökonomen als technische Rezession bezeichnen. Ein wichtiger Grund dafür war die hohe Inflation, die vor allem die Ausgaben der privaten Haushalte dämpfte und die Konjunktur entsprechend belastete. Nach den vorläufigen Daten der Statistiker stabilisierten sich die Konsumausgaben der privaten Haushalte allerdings nach dem schwachen Winterhalbjahr im zweiten Quartal. Wie sich die Inflation im Juli entwickelt hat, dazu will das Bundesamt für Statistik am Nachmittag vorläufige Zahlen vorlegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2023 13:00 Uhr