Deutsche Wirtschaft schrumpft im Corona-Jahr 2020 um 5,0 Prozent

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die deutsche Wirtschaft ist 2020 wegen der Corona-Pandemie so stark eingebrochen wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Wie das statistische Bundesamt mitteilte, schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt um fünf Prozent und damit erstmals seit elf Jahren. Ein stärkeres Minus hatte es zuletzt 2009 mit damals 5,7 Prozent gegeben. Im vergangenen Jahr sorgten vor allem die Maßnahmen zur Virus-Eindämmung für eine Rezession und massive Einbrüche, etwa in der Luftfahrt, im Tourismus und im Gastgewerbe. Aber auch die Messebranche und viele andere Wirtschaftszweige gerieten in einen Abwärtsstrudel.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.01.2021 10:45 Uhr