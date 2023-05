Deutsche Wirtschaft rutscht in die Rezession

Meldungsarchiv - 25.05.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wegen der hohen Inflation ist die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgerutscht. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte von Januar bis März um 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal - und damit das zweite Vierteljahr in Folge. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Bei zwei Minus-Quartalen in Folge sprechen Experten von einer technischen Rezession. Ausgebremst wurde die Konjunktur vom schrumpfenden privaten Konsum. Dieser ging im ersten Quartal dieses Jahres um 1,2 Prozent zurück. Ein Grund dafür dürften Kaufkraftverluste der Verbraucher infolge der hohen Inflation sein. Laut Experten ist ein Wirtschaftsaufschwung erst einmal nicht in Sicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2023 09:15 Uhr