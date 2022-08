Deutsche Wirtschaft legt trotz Ukraine-Kriegs leicht zu

Ukraine meldet jetzt 25 Tote nach Beschuss eines Bahnhofs

Kiew: In der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach dem Angriff auf einen Bahnhof auf mindestens 25 gestiegen. Das hat der Leiter des Präsidentenbüros in der Früh mitgeteilt. Mindestens 31 Personen wurden verletzt. Inzwischen sind die Rettungsarbeiten in dem Ort Tschaplyne in der Zentralukraine abgeschlossen. Eine Rakete war dort gestern am ukrainischen Nationalfeiertag in einem Bahnhof eingeschlagen, dadurch waren einige Eisenbahnwaggons in Brand geraten. Vor schweren russischen Angriffen war gestern explizit gewarnt worden. In einigen Städten galt eine Ausgangssperre.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.08.2022 09:45 Uhr