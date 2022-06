Deutsche Wirtschaft kritisiert EZB-Entscheidung

Nachrichtenarchiv - 09.06.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Amsterdam: Die Europäische Zentralbank will im Juli den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte erhöhen. Bis Ende Juni sollen die Netto-Anleihekäufe gestoppt werden. EZB-Präsidentin Lagarde dämpfte allerdings die Hoffnung, dass sich das bereits im Juli unmittelbar auf die Inflationsrate auswirken könnte. Es sei kein Schritt, sondern eine Reise, so Lagarde. Aus der deutschen Wirtschaft kam Kritik an der Ankündigung. Ifo-Präsident Fuest beklagte, die Ankündigung sei zu spät gekommen. Er bezeichnete es als nicht akzeptabel, dass die EZB bis heute an Negativzinsen und Anleihekäufen festgehalten habe, er rechne mit einer Rezession. Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen nannte die Zinserhöhung zu wenig und zu spät. Der Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes, Ossig sagte, der Zeitplan sei zu zögerlich.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2022 17:00 Uhr