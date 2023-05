Deutsche Wirtschaft könnte laut Ifo-Institut im Frühjahr erneut stagnieren

Meldungsarchiv - 24.05.2023 16:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Nach Einschätzung des Ifo-Instituts droht die übliche Frühjahrsbelebung in der deutschen Wirtschaft heuer auszufallen. Umfrage-Leiter Wohlrabe sagte zu der Erhebung unter 9.000 Managern, die deutsche Wirtschaft trete auf der Stelle, im zweiten Quartal dürfte es in Richtung Stagnation gehen. Schon im ersten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands stagniert, Ende 2022 war es sogar um 0,5 Prozent geschrumpft. Einen Grund für die anhaltende Flaute sieht der Experte in den Zinserhöhungen, mit denen die Notenbanken weltweit auf die Inflation reagieren. Der ifo-Geschäftsklimaindex gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die deutsche Wirtschaft.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.05.2023 16:00 Uhr