Deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr geschrumpft

Berlin: Die Kurve für die Wirtschaftskraft Deutschlands zeigt nach unten. Wie das Bundesamt für Statistik am Vormittag mitteilte, schrumpfte die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 0,3 Prozent. 2022 hatte es noch ein Plus von 1,8 Prozent gegeben, 2021 sogar ein Plus von 3,2 Prozent. Einer der Hauptgründe für die negative Entwicklung ist die hohe Inflation. Sie dämpfte die Kaufkraft der privaten Haushalte, die sich deshalb mit dem Konsum zurückhielten. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum, einige gehen sogar von einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung aus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2024 11:00 Uhr