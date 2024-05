Deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal leicht gewachsen

Wiesbaden: Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die deutsche Wirtschaft im ersten Quartal knapp an einer Rezession vorbeigeschrammt. Die Statistiker haben am Morgen die endgültigen Zahlen zum Brutto-Inlandsprodukt bekannt gegeben, und die zeigen, dass das BIP von Januar bis März um 0,2 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2023 gestiegen ist. Das liegt vor allem an den gestiegenen Bauinvestitionen und mehr Exporten. Die privaten Konsumausgaben für Nahrungsmittel oder Kleidung sind im ersten Quartal leicht zurückgegangen. Hier gab es ein Minus von 0,4 Prozent.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.05.2024 09:15 Uhr