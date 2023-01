Deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 0,2 Prozent geschrumpft

Nachrichtenarchiv - 30.01.2023 12:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft steuert auf eine Rezession zu. Das Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal 2022 - also von Oktober bis Dezember - um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Würde die Wirtschaftsleistung im laufenden ersten Quartal erneut sinken, befände sich Deutschland in einer Rezession. Davon sprechen Volkswirte bei zwei negativen Quartalen in Folge. Auf das gesamte Jahr 2022 gesehen, stieg das Bruttoinlandsprodukt um 1,8 Prozent. Das ist weniger als ein Jahr zuvor, als die Wirtschaftsleistung um 2,6 Prozent zulegte. Die Konjunkturrisiken bleiben auch im laufenden Jahr hoch. Nach Aussage des Hauptgeschäftsführers der Deutschen Industrie- und Handelskammer, Wansleben, begleiten hohe Energiepreise, Rekordinflation und ein weltweit abgebremstes Wachstum die Unternehmen auch weiter durch das Jahr.

