Deutsche Wirtschaft hofft auf Erfolg bei Ukraine-Gesprächen

Berlin: Die deutsche Wirtschaft setzt große Hoffnungen in die Vermittlungsgespräche von Bundeskanzler Scholz in Kiew und Moskau. Der Konflikt rund um die Ukraine müsse auf jeden Fall friedlich gelöst werden, sagte der Präsident der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer Seele. Er warnte vor einem Abbruch aller Wirtschaftskontakte im Falle einer russischen Militäraktion. Sollte es dazu kommen, droht darüber hinaus auch ein Handelskonflikt zwischen Russland und dem Westen: Die G7-Staaten drohten Moskau im Falle eines Angriffs auf die Ukraine mit schweren Wirtschafts- und Finanzsanktionen. Man sei bereit, gemeinsam massive Sanktionen zu verhängen, heißt es in einer Erklärung der G7-Finanzminister. - Vor diesem Hintergrund trifft Olaf Scholz in Kürze den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Morgen reist der Kanzler nach Moskau.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2022 12:00 Uhr