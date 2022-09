Deutsche Wirtschaft hat im Juli weniger exportiert

Grünen-Chefin zeigt sich zuversichtlich bei Entlastungspaket

Berlin: Trotz der Streitigkeiten in der Bundesregierung um das dritte Entlastungspaket rechnet Grünen-Chefin Lang mit einer schnellen Einigung. Natürlich gebe es bei drei Parteien unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Entlastungen aussehen müssten. Am Ende sitze man aber zusammen und finde eine gute Lösung, so Lang im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Beim dritten Entlastungspaket sollten Menschen mit wenig Geld im Vordergrund stehen, bekräftigte die Grünen-Politikerin. Für sie müsse es ein Sicherheitsversprechen geben. Lang will das etwa durch eine sozial gestaffelte Energiepreispauschale erreichen - die, die wenig hätten, sollten besonders viel finanzielle Unterstützung bekommen. Außerdem solle das Wohngeld so reformiert werden, so dass es mehr Menschen nutzen könnten. Der Koalitionsausschuss soll noch diese Woche darüber entscheiden, wie die konkreten Maßnahmen aussehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2022 09:15 Uhr