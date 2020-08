Deutsche Wirtschaft erleidet historischen Einbruch

KfZ-Versicherung wird für viele Bayern billiger

München: In Bayern können rund eine Million Auto-Halter mit niedrigeren Haftpflicht-Beiträgen rechnen. In 16 der 97 Zulassungsbezirke in Bayern ändern sich die sogenannten Regionalklassen zugunsten der Versicherten - etwa in Straubing oder im Nürnberger Land. Nach Angaben der Deutschen Versicherungswirtschaft gibt es aber auch Gegenden, in denen künftig höhere Regionalklassen gelten - und damit wohl höhere Haftpflicht-Tarife. Hier haben gut 500.000 Fahrzeughalter mit Mehrausgaben zu rechnen, etwa in Ingolstadt. In der Kaskoversicherung kann es nach schweren Hagelstürmen im Vorjahr vor allem in Oberbayern teurer werden. Die Berechnungen der Versicherungswirtschaft sind eine wichtige Grundlage für die Tarife. Wie teuer es für den Einzelnen genau wird, ist aber immer eine Entscheidung der jeweiligen Versicherung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 10:45 Uhr