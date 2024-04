Deutsche Wirtschaft entgeht Rezession

Wiesbaden: Die deutsche Wirtschaft ist an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt ist im ersten Quartal des Jahres um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal gewachsen. Das hat das Statistische Bundesamt anhand einer ersten Schätzung mitgeteilt. Diese vorläufigen Zahlen nähren die Hoffnung, dass Europas größte Volkswirtschaft das Schlimmste überstanden hat. Auch die Bundesregierung hatte in ihrer jüngsten Prognose schon erste Anzeichen für eine Trendwende gesehen. Mit einer kräftigen Konjunkturerholung wird allerdings vorerst nicht gerechnet. Das Mini-Wachstum in den ersten drei Monaten wurde nach Angaben der Statistiker vor allem von den steigenden Bau-Investitionen und den Exporten getragen. Die privaten Konsumausgaben sind zurückgegangen.

30.04.2024