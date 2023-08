Deutsche Wirtschaft bleibt in einer Schwächephase

München: Die Wirtschaft in Deutschland kommt aus Sicht des Ifo-Instituts momentan nicht aus ihrer Schwächephase heraus. Der ifo-Geschäftsklima-Index ging das vierte Mal in Folge zurück - von 87,4 Punkten im Vormonat auf jetzt 85,7. Laut dem Leiter der Ifo-Umfragen, Wohlrabe, hat auch der Pessimismus zugenommen. Das gelte für die Kernbranchen Maschinenbau, Chemie und Automobilindustrie. Zwar entspanne sich die Situation beim Materialmangel, gleichzeitig beklagten Unternehmen immer weniger Aufträge. Das gilt inzwischen auch für den Dienstleistungssektor, hieß es. Die maue Auftragslage sei einer der Hauptgründe für die schlechte Stimmung, vor allem auch im Wohnungsbau. Ein ähnliches Bild zeichnet das Statistische Bundesamt. Demnach stagnierte das Bruttoinlandsprodukt von April bis Juni. Im ersten Quartal hatte es ein leichtes Minus gegeben, wodurch die Wirtschaft in die Rezession gerutscht war.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2023 13:00 Uhr