Deutsche Wirtschaft begrüßt Einigung auf Brexit-Handelsabkommen

Berlin: Die deutsche Wirtschaft hat erleichtert darauf reagiert, dass sich EU und Großbritannien in letzter Minute auf ein Handelsabkommen verständigt haben. Vom Industrieverband BDI hieß es, das Abkommen sei besser als kein Abkommen. Allerdings bedeute das für die meisten Unternehmen zusätzliche Bürokratie und unnötige Grenzformalitäten. Grundsätzliche Zustimmung kam auch von der Autoindustrie. Der Deutsche Fischerei-Verband sprach hingegen von einem "schwarzen Tag". Die Bundesregierung habe es nicht vermocht, die deutschen Betriebe vor den Auswirkungen des Brexits zu schützen. Das Abkommen sieht vor, dass in den kommenden Jahren Fischer vom europäischen Festland in britischen Gewässern 25 Prozent weniger fangen dürfen als bisher. Brüssel und London konnten sich aber vor allem darauf einigen, Zölle zu vermeiden und unbegrenzten Handel in beide Richtungen zu erlauben. Sowohl das britische und das EU-Parlament sowie die verbliebenen 27 Mitgliedsstaaten müssen aber noch zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2020 23:00 Uhr