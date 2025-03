Deutsche Wintersportlerinnen feiern Erfolge

Guter Tag für die deutschen Ski-Langläuferinnen beim Sprint im finnischen Lahti: Coletta Rydzek aus dem Allgäu holte zum ersten Mal in ihrer Karriere einen Weltcupsieg. Es war auch der erste DSV-Erfolg in dieser Saison. Olympiasiegerin Victoria Carl wurde Siebte und wird damit die Sasion als erste deutsche Frau auf dem Podest des Gesamtweltcups beenden. Zuvor hatte schon Franziska Preuß einen wichtigen Sieg geholt: Die deutsche Biathletin setzte sich beim Weltcupfinale in Norwegen gegen die Französin Lou Jeanmonnot durch - mit zwei Zehntelsekunden Vorsprung. Damit kommt Preuß dem anvisierten Sieg im Gesamtweltcup immer näher.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 21.03.2025 20:00 Uhr