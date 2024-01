Deutsche Wintersportler holen mehrere Podestplätze

Val di Fiemme: Bei der Tour de Ski hat sich Langläufer Friedrich Moch durch seinen zweiten Platz über zehn Kilometer auch in der Gesamtwertung Rang zwei gesichert. Die Biathlon-Staffel der Männer kam beim Weltcup in Oberhof ebenfalls auf Platz zwei ins Ziel. Der Sieg ging an den Topfavoriten Norwegen. Im alpinen Slalom von Kranjska Gora wurde Lena Dürr Zweite, hinter der Slowakin Petra Vlhova. Im Slalom der Herren im schweizerischen Adelboden verpasste der Münchner Linus Straßer einen Podestplatz, nur sieben Hundertstel Sekunden trennten ihn vom drittplatzierten Dominik Raschner. Beim Rodel-Weltcup in Winterberg setzte sich Vizeweltmeister Max Langenhan durch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2024 18:00 Uhr