Deutsche Wasserspringerinnen holen erste Medaille

Bei Unwettern in Belgien werden Autos weggeschwemmt

Brüssel: Gewitter und Starkregen haben in Belgien erneut zu Überflutungen geführt. Schwere Schäden sind in der Stadt Dinant in der Regionen Wallonien entstanden, wo Autos von den Wassermassen weggeschwemmt wurden. Sie blockierten einen Bahnübergang. Auch Häuser in anderen Städten und Dörfern wurden überschwemmt. Südlich von Brüssel soll es Erdrutsche gegeben haben. Berichte über Tote oder Verletzte gibt es bisher nicht. In den Flutgebieten im Westen Deutschlands hat es zwar geregnet, die Behörden melden aber keine weiteren Überschwemmungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.07.2021 09:30 Uhr