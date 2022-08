Deutsche Wasserspringer holen Gold bei der EM in Rom

Gentiloni macht Vorschläge zur Entlastung von Gas-Kunden

Brüssel: EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni hat der Bundesregierung mehrere Vorschläge gemacht, wie die Verbraucher in der Gas-Krise entlastet werden könnten. In einem Brief an Finanzminister Lindner, aus dem die Deutsche Presse Agentur zitiert, heißt es, es gebe verschiedene Optionen. So könne die Bundesregierung die Mehrwertsteuer, die auf die Gas-Umlage erhoben wird, im Nachhinein an die Verbraucher zurückzahlen oder die Umlage von vornherein senken. Es sei auch möglich, die Steuer direkt den Gaskonzernen zugute kommen zu lassen. Alternativ könne die Regierung den Mehrwertsteuersatz auf bis zu fünf Prozent absenken. In Deutschland gilt ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, der ermäßigte Satz liegt bei sieben Prozent. In dem Brief bekräftigte der Wirtschaftskommissar, dass es EU-rechtlich nicht möglich sei, die deutsche Gas-Umlage von der Mehrwertsteuer zu befreien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2022 14:45 Uhr