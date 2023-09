Deutsche Volleyballer erleben ihre erste Niederlage bei der EM - Zverev scheidet bei US-Open aus

Zum Sport: Die deutschen Volleyballer haben das letzte EM-Vorrundenspiel gegen Welt- und Europameister Italien verloren. Die Mannschaft unterlag den Gastgebern in Ancona mit 2:3. Bereits vor der Partie stand fest, dass Deutschland die Gruppe A auf Rang drei abschließen würde. Im Achtelfinale trifft das deutsche Team am Wochenende auf die Niederlande. Und: Tennisprofi Alexander Zverev ist im Viertelfinale bei den US Open ausgeschieden und muss weiter auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten. Er unterlag dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz in drei Sätzen.

