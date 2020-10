Deutsche Vereine starten erfolgreich in Fußball Europa League

Bei 20.000 Infektionen am Tag droht laut Weltärztebund ein zweiter Lockdown

Berlin: Den zweiten Tag in Folge ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen fünfstellig. Die Gesundheitsämter haben dem Robert-Koch-Institut 11.242 neue Fälle binnen 24 Stunden gemeldet, das sind fast so viele wie gestern. Nach Einschätzung vom Weltärzte-Präsident Montgomery könnte die Situation bei 20.000 Neuinfektionen am Tag außer Kontrolle geraten. Montgomery sagte der "Rheinischen Post", dann sei es für die Gesundheitsämter nicht mehr möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen und zu unterbrechen. Ein bundesweiter Lockdown drohe. Die strengen Corona-Maßnahmen im Berchtesgadener Land werden jetzt gerichtlich überprüft. Beim Verwaltungsgericht in München sind mehrere Klagen und Eilanträge eingegangen. Laut Landratsamt lag der Inzidenzwert in dem Landkreis zuletzt über 290.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 09:00 Uhr