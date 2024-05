Deutsche verbringen gut 30 Minuten am Tag mit Sport

Wiesbaden: Das Statistische Bundesamt hat wieder Zahlen zum Freizeitverhalten der Deutschen veröffentlicht. Danach verbrachten die Bundesbüerger 2022 im Durchschnitt 34 Minuten am Tag mit Sport, 27 Minuten entfielen auf das Lesen. Deutlich zugenommen hat die Zeit vor dem Fernseher oder beim Streaming - mit durchschnittlich gut zwei Stunden am Tag. Für Treffen mit Freunden oder der Familie wurden täglich eine Stunde und 15 Minuten aufgewendet. 33 Minuten verbrachten die Menschen laut Statistik an Handy oder Computer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.05.2024 10:00 Uhr