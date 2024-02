Deutsche Unternehmen verringern Abhängigkeit von Zulieferern

München: Die deutsche Industrie hat Konsequenzen aus den Lieferketten-Problemen der Corona-Pandemie gezogen. Wie das ifo-Institut berichtet, verfügen 58 Prozent der befragten Firmen inzwischen über neue Lieferanten. Ein weiteres Drittel ist noch in der Vorbereitungsphase, um die Zulieferbasis zu vergrößern. Daneben werden wieder größere Vorräte angelegt. Besonders in der Elektronikbranche und beim Maschinenbau haben die Firmen ihre Bezugsquellen ausgebaut. Autokonzerne beginnen wieder damit, mehr Teile selbst zu konstruieren, um ihre Abhängigkeit von Zulieferern zu verringern, so das ifo weiter.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.02.2024 12:45 Uhr