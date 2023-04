Deutsche Unternehmen investieren Millionen in der Ukraine

Meldungsarchiv - 04.04.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Deutsche Unternehmen wollen die Ukraine mit Investitionen in Millionenhöhe unterstützen. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck im Rahmen seinen Besuchs in Kiew angekündigt. Im ZDF sagte er, dass der deutsche Pharma- und Chemiekonzern Bayer 60 Millionen Euro investieren wolle. Außerdem werde die bayerische Baustofffirma Fixit ihre Kapazitäten in der Produktion in der Ukraine erweitern. Habeck sprach hier konkret von einer Verdopplung. Beide Unternehmen waren bereits in der Ukraine tätig und beteiligen sich am Wiederaufbau. Für die Unterstützung in der Ukraine sollen die Firmen eine Investitionsgarantie erhalten. Der Bundeswirtschaftsminister erklärte, sollte zum Beispiel das Fabrikgebäude zerstört werden, etwa durch Raketenangriffe, garantiere oder hafte der deutsche Staat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2023 11:00 Uhr