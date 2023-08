Deutsche Unternehmen fahren Produktion unerwartet stark herunter

Wiesbaden: Die Industrieunternehmen in Deutschland haben ihre Produktion überraschend stark gedrosselt: Laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden sank die Gesamtherstellung im Juni im Vergleich zum Vormonat um 1,5 Prozent. In der Autoindustrie war es sogar ein Minus von 3,5 Prozent. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang gerechnet. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte mit, angesichts der gedämpften Geschäfts- und Exporterwartungen der Unternehmen sei eine spürbare Erholung derzeit noch nicht absehbar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2023 18:00 Uhr