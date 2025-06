Deutsche Umwelthilfe sieht hohe Hitze-Belastung in vielen Städten

Bundesweit sind mehr als 12 Millionen Menschen an ihrem Wohnort extremer Hitze ausgesetzt: Das ergab eine Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe in insgesamt 190 deutschen Städten. Besonders hoch ist die Belastung demnach in Süddeutschland. Negativ-Spitzenreiter sind aber Mannheim, Ludwigshafen und Worms. Das Robert Koch-Institut schätzt, dass in den vergangenen zwei Jahren hierzulande je rund 3.000 Menschen hitzebedingt gestorben sind. In einigen Städten gibt es Gegenmaßnahmen: So setzt Nürnberg unter anderem auf ein Hitzetelefon und mehr Grün beim Bauen, München auf Trinkwasserbrunnen und eine App, die kühle Orte anzeigt und Würzburg auf Stadtklimaführungen.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 12.06.2025 15:00 Uhr