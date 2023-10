Deutsche Turnerinnen verpassen im Team Olympia-Ticket

Antwerpen: Die deutschen Turnerinnen haben die angestrebte Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 als Team hauchdünn verpasst. In der Mehrkampf-Qualifikation bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen belegte die Riege des Deutschen Turner-Bundes den 13. Platz. Am Ende fehlten zwei Zehntel für das Paris-Ticket.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2023 01:00 Uhr