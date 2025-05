Deutsche Turnerinnen überraschen mit Team-Silber bei Heim-EM

Leipzig: Die deutschen Turnerinnen haben bei der Heim-Europameisterschaft in Leipzig überraschend die Silber-Medaille gewonnen. Das Team um Jung-Star Helen Kevric kam hinter Titelverteidiger Italien auf Platz 2. Am Abend starten auch die Männer in den Team-Wettkampf. Der Deutsche Turnerbund beklagte vor der Heim-EM zahlreiche Verletzungsausfälle. Außerdem ist der DTB seit Monaten in der Krise. Ehemalige und aktive Turnerinnen prangern "körperlichen und mentalen Missbrauch" an den Bundesstützpunkten in Stuttgart und Mannheim an.

