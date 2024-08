Deutsche Triathleten holen Gold in der Mixed-Staffel

Paris: Bei den Olympischen Spielen haben die deutschen Triathleten Gold in der Mixed-Staffel gewonnen. In einem packenden Dreikampf mit Großbritannien und den USA setzte sich die deutsche Schlussstarterin Laura Lindemann durch. Sie holte zusammen mit Tim Hellwig, Lisa Tertsch und Lasse Lührs die erste Medaille seit Jahren in ihrer Disziplin. Es ist die insgesamt sechste Goldmedaille für das Team Deutschland bei diesen Olympischen Spielen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 10:00 Uhr