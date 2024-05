Deutsche Trägerrakete erfolgreich in Australien geborgen

Heilbronn: Fast zwei Wochen nach ihrem Teststart in Australien ist die Trägerrakete des deutschen Start-ups "HyImpulse" wieder auf dem Weg nach Deutschland. Sie sei nach dem Flug wie geplant und nahezu unversehrt an Fallschirmen wieder in die Nähe des Startortes zurückgekehrt, teilte das Unternehmen mit. Nun soll das Fluggerät detailliert untersucht werden. Ende Mai war das Raumschiff als erste deutsche kommerzielle Rakete seit Jahrzehnten abgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.05.2024 04:00 Uhr