Deutsche Topstars wollen Sieg Triathlon-Challenge in Roth

Roth: In Mittelfranken kommt heute wieder die Triathlon-Elite zusammen. Bei der Challenge Roth hoffen vor allem die deutschen Topstars auf einen Sieg, wie etwa die ehemalige Ironman-Weltmeisterin und zweimalige Roth-Gewinnerin Anne Haug. Das Triathlonrennen wird am frühen Morgen am Main-Donau-Kanal gestartet, die Teilnehmer müssen zunächst 3,8 Kilometer schwimmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 06:00 Uhr