Deutsche stirbt bei Wanderunfall in Tirol

Reutte: Bei einem Wanderunfall in Tirol ist eine 67-jährige Deutsche ums Leben gekommen. Sie war nach Angaben der Polizei mit einem Freund auf dem Jubiläumsweg in der Nähe von Tannheim unterwegs. Kurz nach der Landsberger Hütte stürzte sie etwa 50 Meter in die Tiefe. Die Frau wurde dabei so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Eine Fremdeinwirkung schließt die Polizei aus.

