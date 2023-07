Deutsche stirbt bei Kletterunfall in Tirol

Meldungsarchiv - 15.07.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Innsbruck: Beim Klettern in Tirol ist eine 62-jährige Frau tödlich verunglückt. Die Deutsche, die zu einer Dreierseilschaft gehörte, stürzte gestern in der Gimpel Nord-Ost-Wand ab, wie die Polizei in Tirol mitteilte. Es ist einer von mehreren tödlichen Unfällen in den letzten Tagen in den österreichischen Alpen. Ebenfalls in Tirol stürzte gestern ein 76-jähriger Deutscher beim Paragleiten ab und starb. Der Mann war am Startplatz Neunerköpfle in der Gemeinde Tannheim gestartet und dürfte nach ersten Erkenntnissen in Turbulenzen geraten sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.07.2023 13:00 Uhr