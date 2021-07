Deutsche stirbt bei Absturz in den österreichischen Alpen

Nachrichtenarchiv - 10.07.2021 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Heiligenblut: Bei einer Bergtour in Österreich ist eine 30-jährige Deutsche in den Tod gestürzt. Laut Polizei wollte die Frau aus Remscheid zusammen mit einem Mann und einer anderen Frau auf den Roten Knopf in Kärnten steigen. Vor dem Gipfel kletterten sie über felsiges Gelände, um einem Schneefeld auszuweichen. Dabei löste sich ein Stein, an dem sich die 30-Jährige festgehalten hatte. Sie stürzte rund 100 Meter in die Tiefe und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.07.2021 19:45 Uhr