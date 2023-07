Deutsche Stiftung Weltbevölkerung gegen Kürzung in Entwicklungsressort

Kurzmeldung ein/ausklappen Israels Knesset stimmt umstrittener Justizreform in erster Lesung zu

Tel Aviv: In Israel hat die umstrittene Justizreform zur Einschränkung der Befugnisse des Obersten Gerichtshofs im Parlament die erste Hürde genommen. Mit 64 der 120 Stimmen in der Knesset hat Netanjahus rechts-religiöse Regierungskoalition die Vorlage in der ersten der erforderlichen drei Abstimmungen gebilligt. Die Reform sorgt seit Wochen für Massenproteste in Israel. Die Organisatoren haben für heute einen sogenannten "Tag der Störung" angekündigt. Ab den frühen Morgenstunden sind Proteste an Kreuzungen und mehreren zentralen Straßen geplant. Autofahrer werden aufgefordert, besonders langsam zu fahren, um ein Zeichen zu setzen. Tagsüber sollen an zahlreichen Orten Kundgebungen stattfinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2023 06:00 Uhr