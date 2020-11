Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert Merkel und Spahn

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeskanzlerin Merkel hat den Bürgerinnen und Bürgern in der Corona-Pandemie Mut gemacht. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel, mittlerweile würden Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt und stünden auch in absehbarer Zeit zur Verfügung. Gesundheitsminister Spahn rechnet nach eigenen Angaben damit, dass Mitte Dezember die ersten Impfstoffe zugelassen werden können. Im BR verwies Spahn auf das Angebot an die Mitarbeiter von Gesundheitsberufen, sich zuerst impfen zu lassen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz warf Merkel und Spahn vor, falsche Erwartungen zu wecken. Im Zusammenhang mit der Wirksamkeit der Seren seien noch viele Fragen offen, sagte der Vorsitzende der Stiftung Brysch. Nach einer Impfung werde im Körper nicht automatisch ein Schalter umgelegt. Außerdem forderte Brysch, vorrangig auch Ältere und Personen mit Vorerkrankungen zu impfen. Diese Hochrisikogruppe dürfe ihren Platz in der Impfreihenfolge nicht verlieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 15:45 Uhr