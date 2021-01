Deutsche starten aussichtsreich beim dritten Springen der Vierschanzentournee

Bayern will Schulen nach dem 10. Januar nicht komplett öffnen

Berlin: Angesichts der aktuell weiter hohen Corona-Infektionszahlen in Deutschland wird der Lockdown voraussichtlich über den 10. Januar hinaus verlängert. Darauf haben sich die Staatskanzleichefs der Länder gestern verständigt, wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt. Ein Beschluss soll am Dienstag zusammen mit der Kanzlerin gefällt werden. Bayerns Ministerpräsident Söder will die Maßnahmen bis Ende Januar beibehalten. Söder warnte in der "Bild am Sonntag" auch davor, Schulen und Kitas zu öffnen. Hier hält Kultusminister Piazolo auch einen Sonderweg des Freistaats gegebenenfalls für möglich, da Bildung Ländersache sei. Im Vorfeld der Kultusministerkonferenz morgen sagte Piazolo in der "Augsburger Allgemeinen", er favorisiere auch für Grundschulen keine komplette Öffnung, sondern Wechselunterricht. Das wäre für die Jüngsten eine Möglichkeit, wenigstens teilweise in persönlichem Kontakt mit den Lehrkräften zu bleiben, so Piazolo wörtlich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 11:00 Uhr