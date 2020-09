Deutsche Städte wollen Menschen aus Moria aufnehmen

Nachrichtenarchiv - 11.09.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria bieten zehn deutsche Städte an, Migranten aufzunehmen. Das berichtet das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" und beruft sich auf einen Brief an Kanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer. Beteiligen wollen sich demnach unter anderem Freiburg, Köln, Düsseldorf und Potsdam. Bislang sagte die Bundesregierung nur die Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen aus Moria zu. Dabei geht es um insgesamt 400 Kinder und Jugendliche, die auf Deutschland und andere EU-Staaten verteilt werden sollen. - Unterdessen haben Tausende Menschen auf der Insel Lesbos die dritte Nacht in Folge im Freien verbracht. Es fehlt an Essen, Medikamenten und festen Unterkünften. Die griechischen Behörden wollen einen Teil der Flüchtlinge vorübergehend auf Schiffen unterbringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.09.2020 08:00 Uhr