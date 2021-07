Deutsche Sportler holen weitere Medaillen in Tokio

Nachrichtenarchiv - 28.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tokio: Bei den Olympischen Sommerspielen hat der Judoka Eduard Trippel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm nach einer Final-Niederlage gegen den Georgier Lascha Bekauri die Silber-Medaille gewonnen. Für Trippel ist dies trotzdem der bisher größte Erfolg seiner Judo-Karriere. Die Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger holten ebenso Bronze wie die Schwimmerin Sarah Köhler über 1500 Meter Freistil. Die deutschen Fußballer haben den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz kam gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1:1 hinaus und schied damit bereits in der Vorrunde aus.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.07.2021 14:00 Uhr