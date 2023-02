Deutsche Sportler gewinnen vier Medaillen bei Nordischer Ski-WM

Kurzmeldung ein/ausklappen Nicolas Philibert gewinnt "Goldenen Bären" für Dokumentarfilm "Sur L'Adamant"

Berlin: Der Goldene Bär der Berlinale geht an Nicolas Philibert für seinen Dokumentar-Film „Sur l'Adamant“. Den Preis für die beste Regie bekam Philippe Garrel für sein Werk "Der große Wagen". Der Silberne Bär für das beste Drehbuch ging an Angela Schanelec* für "Music". Ihr Film - eine Adaption der Ödipus-Sage - gleicht mit vielen statischen Aufnahmen einem großen Gemälde. Als beste Person in einer Nebenrolle wurde Thea Ehre geehrt, für ihre Rolle in "Bis ans Ende der Nacht". Der Preis für die beste Hauptrolle ging an Sofia Otero. Sie spielt in "20.000 Species of Bees" einen Achtjährigen, der sich immer mehr als Mädchen fühlt. * Schanelek

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2023 20:15 Uhr