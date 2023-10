Deutsche sollen ab morgen aus Israel ausgeflogen werden

Berlin: Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel warten etwa 4.500 Deutsche darauf, zurück nach Hause reisen zu können. Nun hat die Bundesregierung Sonderflüge organisiert. Morgen und übermorgen werden gestrandete Deutsche ausgeflogen, die sich bereits auf der Krisenvorsorgeliste registriert haben. Das Auswärtige Amt wird sie darüber informieren, wie sie an Tickets kommen. Bundesinnenministerin Faeser kündigte unterdessen an, man werde hart gegen Sympathisanten und Unterstützer der Hamas in Deutschland vorgehen. Die deutschen Sicherheitsbehörden seien zusätzlich sensibilisiert. Man werde jegliche Unterstützung unterbinden, das gelte auch für Spenden an die Hamas, sagte Faeser.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.10.2023 11:45 Uhr