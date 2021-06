Deutsche Soldaten werden bei Anschlag in Mali verletzt

Nachrichtenarchiv - 25.06.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamako: Im westafrikanischen Mali sind offenbar bei einem Anschlag Bundeswehr-Soldaten verletzt worden. Das Einsatzführungskommando in Potsdam bestätigte, dass fünf deutsche Soldaten - Zitat - "betroffen" sind. Die Nachrichtenagentur AFP will aus dem Verteidigungsausschuss des Bundestages erfahren haben, dass sogar 15 Bundeswehr-Soldaten verletzt wurden - zwölf von ihnen schwer. Eine Bestätigung gibt es dafür aber derzeit nicht. Nach ersten Erkenntnissen ging in der Früh 140 Kilometer nördlich der Stadt Gao eine Autobombe hoch, die möglicherweise ein Selbstmordattentäter gezündet hat. Die deutschen Soldaten sind im Rahmen der UN-Friedensmission Minusma in Mali stationiert, um islamistisch motivierte Gewalt einzudämmen. Tausende Menschen wurden in der Krisenregion durch Terroranschläge bereits getötet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.06.2021 14:45 Uhr