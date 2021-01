Deutsche Skispringer starten aussichtsreich in Garmisch-Partenkirchen

Nachrichtenarchiv - 01.01.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Partenkirchen: Die Deutschen Skispringer starten am Nachmittag aussichtsreich in die zweite Station der Vierschanzen-Tournee. Bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen ist der Tourneeführende Karl Geiger auf Platz fünf gesprungen, sein Teamkollege Markus Eisenbichler wurde Dritter. Damit haben beide heute beim Wettkampf von der Großschanze in Garmisch-Partenkirchen im ersten Durchgang verhältnismäßig leichte Gegner. Insgesamt sind neun Deutsche am Start. Beste in der Qualifikation gestern waren der Slowene Anze Lanisek und der Norweger Halvor Egner Granerud.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.01.2021 12:15 Uhr