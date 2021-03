Deutsche Skispringer holen WM-Gold

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Wintersport: Die deutschen Skispringer haben in Oberstdorf wie vor zwei Jahren WM-Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Severin Freund und Pius Paschke siegten vor Österreich und Polen. Zuvor waren auch die nordischen Kombinierer schon erfolgreich. Eric Frenzel und Fabian Rießle haben bei der WM in Oberstdorf Bronze im Teamsprint gewonnen. Die Titelverteidiger mussten sich trotz Rückstands nach dem Springen nur den Teams aus Österreich und Norwegen geschlagen geben. Für die deutsche Mannschaft war es am vorletzten Wettkampftag die insgesamt fünfte Medaille.

