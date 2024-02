Deutsche Skispringer enttäuschen zum Weltcup-Abschluss in Sapporo

Sapporo: Die deutschen Skispringer haben zum Abschluss des Weltcup-Wochenendes in Japan nicht in den Kampf um die Podestplätze eingreifen können. Karl Geiger belegte als bester Deutscher in Sapporo den zwölften Platz. Andreas Wellinger, der gestern noch Dritter wurde, landete auf Rang 16. Es gewann der Slowene Domen Prevc.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 09:00 Uhr